ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد أحمد عيد.. سر عدم زواجه رغم تخطيه الـ 50 عامًا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:41 ص
أحمد عيد
أحمد عيد
Advertisements
سعيد فراج
يحتفل الفنان أحمد عيد، اليوم الأربعاء 6 يناير، بعيد ميلاده الـ53، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1968، وهو أحد النجوم الذين قدموا عدداً من الأعمال السينمائية الكوميدية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي منها "ليلة سقوط بغداد" و"أنا مش معاهم". 

وأعلن أحمد عيد، مسبقًا عن سر عدم زواجه حتى الآن قائلا إن هناك أنبياء لم يتزوجوا، متابعًا: «بخاف أظهر في برامج علشان محدش يسألني إنت ليه متجوزتش، والزواج قدر وليس نصيبًا، وهناك فرق بين الاثنين». 

وسخر أحمد عيد خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11» عبر قناة ON E الفضائية، من سؤال الإعلامية سمر يسري، والذي قالت فيه: «هل سيظل أحمد عيد أعزب إلى الأبد؟»، قائلا: «والله كنت عارف إنك هتسألي السؤال ده.. إحنا نجيب بقسماط وشاي بلبن ونقعد نشوف مين اتجوز، ومين طلق في الوسط الفني». 

وأضاف: «حتى الآن أنا عازب وسعيت في موضوع الزواج ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وهذا قدر، ولست الوحيد في الوسط الفنى لم يتزوج»، مؤكدًا أن الراحل عبد الحليم حافظ وهند رستم وأمينة رزق لم يتزوجوا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. لقطات رومانسية جريئة تجمع منى زكي وزوجها أحمد حلمي

أخبار الفن.. شريف مدكور: هو ليه في مجتمعنا عادي الراجل يبين عورته والست لأ؟.. وسر عدم زواج رغدة مرة أخرى

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

مصطفى درويش: بحب كلمة أنت سندي.. والليثي يعلق: "يا حنين"

ترشيحاتنا

أسعار خيالية وماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

سعرها 28 دولارًا.. كمامة ولي العهد السعودي في قمة العلا تخطف الانتباه .. صور

تراجع جديد.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-1-2021

بـ كاش مايوه.. سلمى الشيمي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور

أخبار الفن | شيف تركي يرغب في الزواج من أنغام.. فيفي عبده تثير الجدل بفيديو من غرفتها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة بصوتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفضائيون قادمون.. عالم في هارفارد يؤكد بالأدلة زيارتهم سابقًا وعودتهم قريبًا

أسعار خيالية وماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

ربط نفسه بخرسانة.. ابن مليونير ينتحر بطريقة شنيعة لسبب أليم .. صور