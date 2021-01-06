أخبار الفن | شيف تركي يرغب في الزواج من أنغام.. فيفي عبده تثير الجدل بفيديو من غرفتها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة بصوتها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، تفاعلت خلاله مع متابعيها كعادتها في فيديوهات سابقة يتم تسجيلها من غرفتها.





كشف الفنان محمد سليمان، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، عن انتهائه من تصوير مشاهد فيلم «ساحر النساء»، مشيرا إلى أنه ينتظر بداية عرضه في السينمات خلال إجازة نصف العام.





وأضاف سليمان، أن فيلم «ساحر النساء» يتحدث عن الروحانيات، ونوعيته جديدة على السينما المصرية، مشيرا إلى أن أجدد أعماله الدرامية هو مسلسل «خيط حرير» للفنانة مي عز الدين، وأنه لم يتعاقد على اي أعمال أخرى.





تماشيًا مع المثل الشعبي القائل: «ابن الوز عوام»، أحدثت "هنا مصطفى" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضجة، بين جمهور والدتها، الذين تداولوا مقطع فيديو قصيرًا لها، وهي تغني بالإنجليزية، وتشدو بصوتها الرائع، لتفاجئ الجميع بصوت عذب، لتكون مماثلة للأم شكلًا وصوتًا.





التقت الفنانة أنغام، بالشيف التركي نصرت، خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت أنغام مقطع فيديو وصورًا- عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"- ظهرت فيها بصحبة الشيف نصرت، في لحظة انسجام واعجاب، وعلقت عليها: "نصرت غوكشيه يسألني إذا كنت متزوجة.. لترد انغام ممازحة "لست متزوجة الآن".



