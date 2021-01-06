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تكنولوجيا

تعرف على شروط واتساب الإجبارية في 2021.. وعدم الموافقة تعني حذف التطبيق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:21 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
تنفيذا لشروطه الجديدة لعام 2021، بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في مطالبة مستخدميه بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي تم تحديثها لهذا العام، وبمجرد فتح تطبيق المراسلة الفورية بداية من العام الجاري تظهر رسالة بخصوص تحديثات الشروط وسياسة الاستخدام الجديدة الخاصة بالشركة.

وبحسب ما ذكره موقع "pravinfo"، تنص سياسة الخدمة الجديدة في 2021، أنه في حال لم  يرد مستخدم "واتساب" بالموافقة على الشروط عند ظهور رسالة السياسة الجديدة لن يستطيع استخدام التطبيق بعد يوم 8 فبراير المقبل.


وتنص الرسالة التي تظهر للمستخدم عند فتحه التطبيق على ما يلي: "يقوم تطبيق واتساب بتحديث شروطه وسياسات الخصوصية الخاص به، وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيدا من المعلومات حول خدمة واتساب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة به".

وتقول الرسالة أيضًا: "كيف تشارك مع فيسبوك لتقديم عملية التكامل عبر منتجات شركة فيسبوك"، وتوضح نهاية الرسالة أنه بضغط المستخدم على زر الموافقة ذلك يعني أنه  تقبل الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، ويمكنك أيضًا زيارة مركز المساعدة  help center إذا كان الشخص يفضل حذف حسابه أو لمعرفة المزيد من المعلومات.

وكانت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر، كشفت إيقاف دعم واتساب لإصدارات معينة من أنظمة التشغيل، حيث لن يتمكن مستخدمي هؤلاء الإصدارات من تشغيل واتساب أو الاستمتاع بكل مميزاته بداية من العام الجاري، ومن أنظمة التشغيل القديم التي ستفقد وصولها إلى واتساب هي Android 4.0.3 وiOS 9.

وسيحتاج أصحاب هذه الأنظمة إلى تغيير الهاتف وشراء آخر جديد، ومن الهواتف التي ستفقد الوصول إلى واتساب بداية من 1 يناير 2021: هي كل إصدارات آيفون القديمة حتى iPhone 4، من بينها iPhone 4S ، iPhone 5 ،  iPhone 5S ، iPhone 6 iPhone 6S.

وذلك بالإضافة إلى بعض إصدارات أندرويد وهي HTC Desire، وLG Optimus Black، و Motorola Droid Razr، و  Samsung Galaxy S2.
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