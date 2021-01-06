محمود فؤاد: الأورمان تستكمل إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى قرى مراكز بني سويف

تستكمل جمعية الأورمان إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى (60) منزل للأسر الأكثر احتياجًا فى قرية مناشي أبو صير مركز الواسطى، وقرية شنرا مركز الفشن بمحافظة بني سويف بالتعاون مع شركة المراسم الدولية.





وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ببني سويف يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الابواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.





وأوضح فؤاد أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الاورمان قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى هذه القرى وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.



