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أخبار العالم

خاضعة لسيطرة القوات التركية.. قتلى وجرحى فى انفجار بـ رأس العين السورية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:49 م
قتلى وجرحى فى انفجار
قتلى وجرحى فى انفجار بـ رأس العين السورية
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار استهدف مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، شمال شرق سوريا.

ووفقا للموقع الرسمي للمرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من "مديرية النفوس" بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.

وفي 2 يناير الجاري، رصد المرصد السوري انفجارا نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، مما أدى لمقتل 5 أشخاص، هم مقاتل من الفصائل، و4 مواطنين (مواطنة وطفليها من مهجري دمشق ورجل آخر)، بالإضافة لإصابة 8 أشخاص آخرين بجراح متفاوتة.

وتشهد مناطق "نبع السلام"، انفلاتًا أمنيًا متواصلًا ومتصاعدًا منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.

وجدير بالذكر أن عمليات القصف الصاروخي المكثف تتواصل على مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، من قبل الفصائل الموالية لأنقرة.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، قصفًا صاروخيًا مكثفًا تنفذه الفصائل الموالية لأنقرة على قرية درارا وأم الكيف الواقعة بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة.
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