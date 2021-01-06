الأهلي يحسم جدل التعاقد مع عمرو وردة





وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي بقيادة موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب .





وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت مع شوبير : " "عمرو وردة لاعب متميز ولكن موسيمانى لم يطلب التعاقد معه ولم يطرح مبدأ التفاوض معه من الأساس فهو خارج حسابات الأهلى تمامًا".





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الأهلي المصابين من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز .

واكد عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق سيلحق بمواجهة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا حيث يعاني فقط من إجهاد في العضلة الخلفية .

وأَضاف عبد الحفيظ ان جونيور اجايي مازال في مرحلة التعافي من الاصابة ويحتاج الي 10 أيام للتواجد مرة أخري قي المباريات ولذلك لن يلحق بمباراة كليوباترا علي الرغم من تعافيه بشكل جيد .

وكان طاهر قد خرج من ملعب مباراة الأهلي ضد سونيديب النيجري أمس، الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة.

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، جدل التعاقد مع عمرو وردة المحترف ضمن صفوف فريق باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الجارية.