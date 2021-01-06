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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنظم أساسيات الصحافة العلمية 8 يناير

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة التدريب في نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم تدريب الكتروني مجاني حول (أساسيات الصحافة العلمية وتغطية جائحة كوفيد-19) وذلك عبر منصة Zoom يومي الجمعة والسبت 8 و9 يناير من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء، ويعاد تنظيمه يومي 29 و30 يناير  والتدريب للمبتدئين ولا يشترط وجود أعمال سابقة، والتدريب متاح لعدد 15 متدرب فقط والشرط الوحيد الالتزام بحضور يومي التدريب.

يأتي تنظيم التدريب بهدف رفع كفاءة المحررين وتوعيتهم تماشيًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويتم تنظيمه بشكل الكتروني لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل فرص حدوث العدوى.

يشمل التدريب العناصر التالية:

- تعريف الصحافة العلمية
- متطلبات الصحفي العلمي
- هل يشترط أن يكون الصحفي العلمي دارسًا للعلوم؟
- نماذج للأسئلة الأساسية التي يجب سؤالها للباحث
- العثور على أفكار لقصص علمية 
- آليات التدقيق
- ما هي التجارب السريرية للدواء ومراحل إجرائها 

يقدم التدريب علياء أبوشهبة صحفية بجريدة روزاليوسف والحائزة على عدة جوائز صحفية دولية في الصحافة العلمية والصحية.
يمكن التقدم للحصول على التدريب من خلال التسجيل على الرابط التالي، وأيضًا في حالة الرغبة في الحصول على تدريبات قادمة.
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