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أخبار البلد

مطران المنوفية: الله أوجد الإنسان من العدم لأجل رسالة سيقوم بها في حياته

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:17 م
نيافة الأنبا بنيامين
نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية
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سامح سلام
قال نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية إن الله أوجد الإنسان من العدم وأعطى له حياة ووجود لأجل رسالة سيقوم بها في حياته.

 

وأضاف الأنبا بنيامين - في رسالته الروحية اليومية - أن الإنسان عضو في أسرة وفي مجتمع وله أنشطة كثيرة ومكلف بدور معين في حياته لخدمة من حوله والله يعطى لكل إنسان مواهب معينة وامكانيات حتى بها يستطيع أن يؤدى رسالة إنسانية في مجال يخدم به البشرية كلها.

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وتابع قائلا، مثال على ذلك من له دور في الأبحاث العلمية التى من خلالها يصل إلى خدمة المجتمع في معرفة أي دواء يعالج أي مرض لخير البشرية، كذلك من يعلم في مدرسة او جامعة او مركز علمي يعطى تلاميذه معرفة حتى يتسخدمها في خدمة الناس وأبحاثهم في المجالات كافة ليخدم البشر بعلاج أي مريض يحتاج لهذا الدواء النافع جدا.

 

وأشار إلى أنه السؤال الموجه لجميع البشر في كل مكان هل عرفت رسالتك؟ وهل تؤدى رسالتك بكفاءة وبامانة أيضا ام لا؟ وهل أي شخص مستعد أن يقوم بواجبه؟ وهل تتدرب عىل تقديم ما تعرفه للناس؟ وهل تعى رسالتك وأهميتها؟ وهل تؤديها كما يجب.

 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الانبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

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وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الاساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية فصلاة قداس عيد الميلاد المجيد تقتصر  علي كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الاجمالي لا يزيد عن 20 شخصا، اما باقي الايبارشيات فكل أب أسقف مسئول عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق  منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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