نجم الزمالك يغازل المساكني للانضمام للأبيض| تفاصيل





وكتب هيثم فاروق على حسابه الشخصي عبر تويتر قائلًا: " ماذا لو !!!! أفضل صانع ألعاب تونسي جاء إلى الزمالك ؟ الأبيض الملكي يليق بك ".





ويعد يوسف المساكني من أفضل اللاعبين داخل القارة الإفريقية ، ويلعب حاليًا في صفوف نادي الدحيل القطري .





وكان يوسف المساكني قد أرفق صورة تجمعه بزميله فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك على حسابه الشخصي على تويتر .

غازل هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق والمحلل بقنوات بي أن سبورت الرياضية، يوسف المساكني صانع ألعاب منتخب تونس للانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.