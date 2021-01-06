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رياضة

نجم الزمالك يغازل المساكني للانضمام للأبيض| تفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:47 م
المساكني
المساكني
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مجدى سلامة
غازل هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق والمحلل بقنوات بي أن سبورت الرياضية، يوسف المساكني صانع ألعاب منتخب تونس للانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب هيثم فاروق على حسابه الشخصي عبر تويتر قائلًا: " ماذا لو !!!! أفضل صانع ألعاب تونسي جاء إلى الزمالك ؟ الأبيض الملكي يليق بك ".

ويعد يوسف المساكني من أفضل اللاعبين داخل القارة الإفريقية ، ويلعب حاليًا في صفوف نادي الدحيل القطري .

وكان يوسف المساكني قد أرفق صورة تجمعه بزميله فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك على حسابه الشخصي على تويتر .
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