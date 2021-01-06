وصفها بالمزورة.. ترامب يدعو بنس إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نائبه مايك بنس، إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، واصفًا إياها بالمزورة.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "تريد الولايات تصحيح أصواتها، والتي تعرف الآن أنها تستند إلى المخالفات والاحتيال، بالإضافة إلى أن عملية الفساد لا يمكن أن تحصل على موافقة تشريعية".





وحث ترامب في تغريدته مايك بنس على فعل كا ما بوسعه لإعادة الفوز إلى الحزب الجمهوري، قائلا: "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى! فالحديث عن تزوير الانتخابات محل نزاع".





وكان ترامب زعم أمس، الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس لديه صلاحية تغيير نتائج الانتخابات، وإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك عشية جلسة الكونجرس اليوم، الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.





ومن المفترض أن يرأس مايك بنس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، جلسة الكونجرس اليوم للتصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.





وبحسب قناة "سي إن إن"، لا يحق لنائب الرئيس بصفته رئيس مجلس الشورى أن يرفض منفردًا نتائج الانتخابات.



