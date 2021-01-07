تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة





ظهرت نانسي عجرم بإطلالة أنيقة و جذابة خلال إجيائها حفلا غنائيا في القاهرة بمناسبة حلول العام الجديد، ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الزيتي الذي لا يمل اي نقوشات أو تطريزات، و اتسم التصميم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة.





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وقد حمل فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة توقيع Talbot Runhof، وبلغ سعر التصميم 1925 دولار أمريكي بينما بعد الخصم 962 دولار، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.











