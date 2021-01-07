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مرأة

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة

الخميس 07/يناير/2021 - 05:16 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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هاجر هانئ
أعتادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز اللقطات و الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

ظهرت نانسي عجرم بإطلالة أنيقة و جذابة خلال إجيائها حفلا غنائيا في القاهرة بمناسبة حلول العام الجديد، ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الزيتي الذي لا يمل اي نقوشات أو تطريزات، و اتسم التصميم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

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وقد حمل فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة توقيع Talbot Runhof، وبلغ سعر التصميم 1925 دولار أمريكي بينما بعد الخصم 962 دولار، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.



تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة
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