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توك شو

بريطاني يتعرض لـ ورطة بسبب النجمة الكندية سيلين ديون.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
بريطاني يغير اسمه
بريطاني يغير اسمه إلى اسم النجمة العالمية سيلين ديون
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قسم التوك شو
عرضت فضائية "الغد" فيديو لمواطن بريطاني يدعى"توماس دود" البالغ من العمر 30 عاما وهو عامل ضيافة الذى يعيش فى مدينة "ستافوردشاير" بعد أن لفت أنظار رواد التواصل الاجتماعى وقام بتغيير اسمه إلى "سيلين ديون" تحت تأثير الخمور لهوسة بالنجمة الكندية "سيلين ديون".

وأوضح الفيديو أن هذه الفكرة جاءت له أثناء مشاهدة حفلة موسيقية افتراضية لكنه لا يتذكر أنه قام بتغير اسمه ، قائلًا:" لا أتذكر كيف غيرت اسمى فخلال فترة الحجر الصحي كنت أشاهد الكثير من الحفلات الحية إلا أن أخر موقف ببالى قبل تغير أسمى" سيلين ديون " كانت مشاهدة أحد الحفلات  مع بعض المشروبات".

وأشار "ديون" أن فوجىء فور عودته إلى المنزل بمظروف كبير بإنتظاره يفيد بتغيير أسمه قائلا : " كان قلقى الأول فى كيفية إخبار قسم الموارد البشرية فى العمل أننى بحاجة إلى تغيير البريد الإلكترونى الخاص بى".
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