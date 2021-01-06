صدمته دراجة بخارية.. إصابة عامل بإصابات خطيرة بميت غمر





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باصطدام دراجة نارية بشخص واصابته على الطريق الفرعى ( دماص / سنفا ) أمام قرية " دماص دائرة المركز ٠



وبانتقال الضباط والفحص تبين انه أثناء سير الدراجة النارية رقم (دل س ٣١٢٥ ) فر قائدها هرب عقب الحادث تاركأ الدراجة النارية" اصطدمت بالمدعو وائل محمد محمد خليل ٤٦ عاما عامل، ومقيم قرية "دماص "دائرة المركز حال عبوره الطريق مما ادى إلى حدوث إصابته بكسر بعظام الوجه واشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالساق اليمنى ، وتم نقله الى مستشفى ميت غمر العام. اصيب عامل باصابات خطيرة فى حادث تصادم دراجة بخارية على طريق دماص سنفا بميت غمر بالدقهلية ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باصطدام دراجة نارية بشخص واصابته على الطريق الفرعى ( دماص / سنفا ) أمام قرية " دماص دائرة المركز ٠وبانتقال الضباط والفحص تبين انه أثناء سير الدراجة النارية رقم (دل س ٣١٢٥ ) فر قائدها هرب عقب الحادث تاركأ الدراجة النارية" اصطدمت بالمدعو وائل محمد محمد خليل ٤٦ عاما عامل، ومقيم قرية "دماص "دائرة المركز حال عبوره الطريق مما ادى إلى حدوث إصابته بكسر بعظام الوجه واشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالساق اليمنى ، وتم نقله الى مستشفى ميت غمر العام.



وبسؤال زوجة المصاب المدعوة داليا محمد عبدالعزيز العطرى ٤٠ عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية ايدت ذات المضمون وإتهمت قائد الدراجة النارية بالتسبب في الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٧ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة ميت غمر ، وجارى إستكمتل الفحص وضبط قائد الدراجة النارية والعرض على النيابة العامة ،