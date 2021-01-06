ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأسماء.. الأهلي يرسل لـ"فيفا" قائمة مبدئية للمشاركة في مونديال العالم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:48 م
والتر بواليا
والتر بواليا
Advertisements
عبد الحكيم ابو علم
أرسل النادي الأهلي- بعد مناقشات عديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط- "قائمة مبدئية" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ستشارك في مونديال العالم للاندية، بقوام كامل، علي أن يتم تنقيتها الي 23 لاعبا في 25 يناير الجاري، وقبل السفر مباشرة الي البطولة.

وتضم القائمة التي تم إرسالها اليوم للـ"فيفا"، كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير و وحمزه علاء في حراسة المرمي 

كما تضم القائمة محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وجونيور اجايي وطاهر محمد طاهر ووليد سيلمان وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن ووالتر بواليا وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا .

وتم رفع اسم ناصر ماهر الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف ويحتاج إلي شهرين للعودة للملاعب وجيرالدو الذي تم نقله لقائمة الإنتظار بعد قيد والتر بواليا، والعربي بدر بعد رحيله الي الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

وشهدت الساعات الأخيرة محاولات مكثفة من إدارة الأهلي للتوصل لإتفاق مع إدارة الإتحاد السكندري لقطع إعارة عمار حمدي وعودته للفريق حتي يتسني إرسالة ضمن القائمة وحال التوصل لهذا الإتفاق سيتم إرساله مع رفع اسم أحمد نبيل كوكا من القائمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاعب مهم يرحل عن الأهلي خلال ساعات

تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال

خاص بالأسماء.. 33 لاعبًا في قائمة الأهلي الأفريقية

فشل صفقة سيرينو.. كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

بـ 6 ناشئين.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الليلة .. الأهلي يبحث عن تأمين صدارة الدوري عبر وادي دجلة

ترشيحاتنا

باتشيكو يسلم إدارة الزمالك ملف الراحلين.. تعرف على تفاصيل تقريره

وظائف خالية.. لو سبت شغلك ومش لاقي وظيفة.. توفير 3622 فرصة عمل برواتب تصل لـ 5300 جنيه..ادخل وشوف

أنباء صادمة.. اختبارات كورونا لا تكشف سلالة جنوب إفريقيا

فرحة الشناوي ضمن قائمة تعيينات مجلس النواب الجديد

أسماء 11 لاعبا مصابين بـ كورونا في سموحة.. تعرف عليهم

كيف يتم تحديد أسعار البنزين في مصر؟.. رئيس شعبة المواد البترولية يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج رعشة اليد بـ الأدوية والأعشاب

وكيل مرسيدس في السعودية يستعد لاستقبال اس كلاس MERCEDES S CLASS فيس ليفت.. صور

موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور