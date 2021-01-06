بالأسماء.. الأهلي يرسل لـ"فيفا" قائمة مبدئية للمشاركة في مونديال العالم

أرسل النادي الأهلي- بعد مناقشات عديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط- "قائمة مبدئية" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ستشارك في مونديال العالم للاندية، بقوام كامل ، علي أن يتم تنقيتها الي 23 لاعبا في 25 يناير الجاري ، وقبل السفر مباشرة الي البطولة.





وتضم القائمة التي تم إرسالها اليوم للـ"فيفا"، كلا من:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير و وحمزه علاء في حراسة المرمي





كما تضم القائمة محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وجونيور اجايي وطاهر محمد طاهر ووليد سيلمان وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن ووالتر بواليا وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا .





وتم رفع اسم ناصر ماهر الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف ويحتاج إلي شهرين للعودة للملاعب وجيرالدو الذي تم نقله لقائمة الإنتظار بعد قيد والتر بواليا، والعربي بدر بعد رحيله الي الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.





وشهدت الساعات الأخيرة محاولات مكثفة من إدارة الأهلي للتوصل لإتفاق مع إدارة الإتحاد السكندري لقطع إعارة عمار حمدي وعودته للفريق حتي يتسني إرسالة ضمن القائمة وحال التوصل لهذا الإتفاق سيتم إرساله مع رفع اسم أحمد نبيل كوكا من القائمة .