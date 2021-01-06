البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى .. فيديو

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية لترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد فى دير الأنبا بيشوى .





و قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.





وأضاف "راضي" أن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.





وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".