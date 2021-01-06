3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان

ربما تعاني معظم الناس من حروق اللسان في مرحلة ما من حياتهم، وتتراوح شدة هذه الحروق من حروق خفيفة إلى حروق خطيرة مع ظهور البثور والمعاناة من الألم الشديد، إذا كنت تعاني من حروق اللسان فهناك عدة أشياء يمكنك القيام بها لتخفيف الألم وتسريع عملية الشفاء.





اشرب الماء البارد فورًا، وهذا سيساعدك بطريقتين:

أولًا، سوف يعمل على تهدئة المنطقة المحروقة. ثانيًا، يُزيل أي طعام أو شراب ما زال ساخنًا في فمك، يمكن للأطعمة الدهنية خاصة إذا تركتها في فمك أن تستمر في حرق لسانك .





يمكن للحليب البارد داخل فمك أن يكون أكثر فاعلية من الماء، لذا شرب بعض الحليب البارد أفضل لحروق الفم من الماء.





ضع مكعبات الثلج على لسانك



بعد شطف لسانك بالماء البارد، قم بمص قطعة من الثلج لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، هذا سوف يُبقي فمك باردًا ويمنع أية حروق ، ضع الثلج في فمك أكبر قدر ممكن، واعلم أنه قد يُسبب تخديرًا للسان وهذا أمر مفيد لحروق اللسان التي قد تكون مؤلمة جدًا.





اشطف فمك بالماء والملح



بعد أن تُبرّد فمك فإنك سوف تكون بحاجة لتطهير حرقك، لأن فمك قد يكون ملئ بالبكتريا ويمكن أن تُسبب عدوى إذا لم تعالج بشكل صحيح، سوف يساعد محلول الماء والملح على تطهير فمك ويحافظ عليه خال من العدوى.







امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في ماء دافئ، ثم قلّبها حتى يذوب الملح.

اغسل فمك وتغرغر بهذا الخليط، تأكد من عدم ابتلاع هذا الخليط.





المصدر موقع wikihow

