مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

تؤثر حروق الدرجة الثانية على الطبقات العميقة من الجلد وتتسبب في ظهور بثور وبشرة بيضاء ورطبة ولامعة.

يمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية في المنزل، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم أبرز طرق علاج الحروق الطبيعية.

أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق طفيفة هو تشغيل الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم اغسل المنطقة المحترقة بالماء والصابون المعتدل.





- كمادات باردة

يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، يمكنك تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.





- مراهم المضادات الحيوية

تساعد مراهم وكريمات المضادات الحيوية في منع العدوى، ضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق وقم بتغطيته بغشاء ملتصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.





- الصبار

غالبًا ما يوصف الصبار بأنه "نبات الحرق"، تشير الدراسات إلى أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، الصبار مضاد للالتهابات ، ويعزز الدورة الدموية ، ويمنع نمو البكتيريا.





ضع طبقة من هلام الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة.





- العسل

قد يساعد العسل في التئام الحروق الطفيفة عند وضعه موضعيًا، العسل مضاد للالتهابات ومضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات.





- تقليل التعرض لأشعة الشمس