ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:02 م
علاج حروق اليد
علاج حروق اليد
Advertisements
نهى هجرس
يعتبر حرق الدرجة الأولى هو الأقل خطورة لأنه يؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد، عادة ما يسبب الألم الخفيف والاحمرار والتورم فقط، كما تؤثر حروق الدرجة الثانية على الطبقات العميقة من الجلد وتتسبب في ظهور بثور وبشرة بيضاء ورطبة ولامعة.

يمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية في المنزل، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم أبرز طرق علاج الحروق الطبيعية.

أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق طفيفة هو تشغيل الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم اغسل المنطقة المحترقة بالماء والصابون المعتدل.

- كمادات باردة
يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، يمكنك تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.

- مراهم المضادات الحيوية
تساعد مراهم وكريمات المضادات الحيوية في منع العدوى، ضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق وقم بتغطيته بغشاء ملتصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.

- الصبار
غالبًا ما يوصف الصبار بأنه "نبات الحرق"، تشير الدراسات إلى أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، الصبار مضاد للالتهابات ، ويعزز الدورة الدموية ، ويمنع نمو البكتيريا.

ضع طبقة من هلام الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة.

- العسل
قد يساعد العسل في التئام الحروق الطفيفة عند وضعه موضعيًا، العسل مضاد للالتهابات ومضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات.

- تقليل التعرض لأشعة الشمس
ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة، سيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا للشمس لذلك غطيه بالملابس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرق فعالة لاستخدام الفحم المنشط في تجميل بالبشرة

علاج كدمات العظام سريعا ووصفات للتعامل معها

علاجات منزلية للإكزيما بالفازلين والعسل

علاج البشرة الجافة في الشتاء.. بالوصفات والأعشاب

من مطبخك.. 6 علاجات طبيعية للأكزيما

طريقة علاج الحروق في المنزل

ترشيحاتنا

صور.. لاعبو الإسماعيلي يدعمون زميلهم على طريقتهم الخاصة

أيمن يونس يكشف سبب غياب مصطفى محمد عن تدريبات الزمالك

المدير الفني لمنتخب الكاميرون يدخل دائرة المرشحين لقيادة الإسماعيلي

أحمد فوزي: أزمة ستواجه الزمالك والأهلي بسبب الأجانب

كاميرات مراقبة تكشف لحظة الهجوم على طفل في محل بالدقهلية..شاهد

أول صورة لسيارة انفجار ناشفيل.. ورسالة تحذيرية سبقت الحادث.. تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور

من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل