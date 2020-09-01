3 درجات لـ حروق الجلد.. تعرف على العلاج

تعتبر الحروق من أكثر الإصابات المنزلية شيوعًا ، خاصة بين الأطفال، وتؤدي إلى تلف الجلد الشديد الذي يفضي إلى موت خلايا الجلد المصابة.

ويمكن لمعظم الناس التعافي من الحروق دون عواقب صحية خطيرة؛ اعتمادًا على سبب الإصابة، ودرجتها. تتطلب الحروق الأكثر خطورة رعاية طبية طارئة فورية لمنع المضاعفات والوفاة.





وكشف موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير، عن أنواع الحروق وطرق علاجها، كالتالي:





مستويات الحروق

هناك ثلاثة أنواع أساسية من الحروق: الدرجة الأولى والثانية والثالثة. تعتمد كل درجة على شدة الضرر الذي يلحق بالجلد ، حيث تكون الدرجة الأولى هي الأصغر ، وتكون الدرجة الثالثة هي الأشد. يشمل الضرر:





حروق الدرجة الأولى : جلد أحمر غير متقرح

حروق من الدرجة الثانية: بثور وبعض سماكة الجلد

حروق الدرجة الثالثة: سمك منتشر بمظهر جلدي أبيض





كما توجد حروق من الدرجة الرابعة. يشمل هذا النوع من الحروق جميع أعراض الحروق من الدرجة الثالثة ويمتد أيضًا إلى ما وراء الجلد إلى الأوتار والعظام.





للحروق أسباب متنوعة ، منها:

الحروق من السوائل الساخنة المغلية

حروق كيميائية

حروق كهربائية

الحرائق ، بما في ذلك ألسنة اللهب من أعواد الثقاب والشموع والولاعات

التعرض المفرط للشمس





لا يعتمد نوع الحرق على سبب حدوثه. ويمكن أن يتسبب السمط ، على سبيل المثال ، في حدوث الحروق الثلاثة ، اعتمادًا على مدى سخونة السائل ومدة بقائه ملامسًا للجلد.





تتطلب الحروق الكيميائية والكهربائية عناية طبية فورية لأنها يمكن أن تؤثر على داخل الجسم ، حتى لو كان تلف الجلد طفيفًا.







حرق من الدرجة الأولى

تسبب حروق الدرجة الأولى ضررًا بسيطًا للجلد. وتسمى أيضًا "الحروق السطحية" لأنها تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد. تشمل علامات حرق الدرجة الأولى ما يلي:





احمرار

التهاب طفيف أو تورم

ألم

يحدث تقشير الجلد الجاف أثناء شفاء الحرق





بما أن هذا الحرق يؤثر على الطبقة العليا من الجلد ، فإن العلامات والأعراض تختفي بمجرد تساقط خلايا الجلد. تلتئم حروق الدرجة الأولى عادةً في غضون 7 إلى 10 أيام دون تندب.





لا يزال يتعين عليك مراجعة طبيبك إذا كان الحرق يؤثر على مساحة كبيرة من الجلد ، أكثر من ثلاث بوصات ، وإذا كان على وجهك أو مفصل رئيسي ، والتي تشمل:





الركبة

الكاحل

قدم

العمود الفقري

كتف

مرفق

ساعد





وعادة ما يتم علاج حروق الدرجة الأولى بالرعاية المنزلية . قد يكون وقت الشفاء أسرع كلما أسرعت في علاج الحرق. تشمل علاجات الحروق من الدرجة الأولى ما يلي:





نقع الجرح في ماء بارد لمدة خمس دقائق أو أكثر

تناول اسيتامينوفين أو ايبوبروفين لتسكين الآلام

تطبيق ليدوكائين (مخدر) مع هلام الصبار أو كريم لتهدئة الجلد

باستخدام مرهم مضاد حيوي وفضفاضة الشاش لحماية المنطقة المصابة



تأكد من عدم استخدام الثلج ، لأن ذلك قد يزيد الضرر سوءًا. لا تقم أبدًا بوضع كرات قطنية على الحرق لأن الألياف الصغيرة يمكن أن تلتصق بالجرح وتزيد من خطر العدوى. تجنب أيضًا العلاجات المنزلية مثل الزبدة والبيض لأنها لم تثبت فعاليتها.





حرق من الدرجة الثانية



تعتبر حروق الدرجة الثانية أكثر خطورة لأن الضرر يمتد إلى ما بعد الطبقة العليا من الجلد. هذا النوع حرق يتسبب للجلد في بعض البثور وتصبح حمراء للغاية وحساسة.





تتفتح بعض البثور ، مما يعطي الحرق مظهرًا رطبًا . بمرور الوقت ، قد تظهر على الجرح أنسجة سميكة وناعمة تشبه القشرة وتسمى الإفرازات الليفية.





نظرًا للطبيعة الحساسة لهذه الجروح ، فإن الحفاظ على نظافة المنطقة وتضميدها بشكل صحيح أمر ضروري لمنع العدوى. يساعد هذا أيضًا على التئام الحرق بشكل أسرع.





تستغرق بعض حروق الدرجة الثانية وقتًا أطول من ثلاثة أسابيع للشفاء ، لكن معظمها تلتئم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع دون تندب ، ولكن غالبًا مع تغيرات صبغة الجلد.





كلما كانت البثور أسوأ ، كلما طالت مدة الحرق للشفاء. في بعض الحالات الشديدة ، يلزم ترقيع الجلد لإصلاح الضرر. يأخذ ترقيع الجلد السليم من منطقة أخرى من الجسم وينقله إلى موقع الجلد المحروق.





كما هو الحال مع حروق الدرجة الأولى ، تجنب كرات القطن والعلاجات المنزلية المشكوك فيها. تشمل علاجات الحروق الخفيفة من الدرجة الثانية بشكل عام ما يلي:





تشغيل الجلد تحت الماء البارد لمدة 15 دقيقة أو أكثر

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (اسيتامينوفين أو ايبوبروفين)

وضع كريم مضاد حيوي على البثور





ومع ذلك ، اطلب العلاج الطبي الطارئ إذا كان الحرق يؤثر على منطقة منتشرة ، مثل أي مما يلي:

الوجه

اليدين

ردفان

الفخذ

أقدام





حرق من الدرجة الثالثة



هناك اعتقاد خاطئ بأن حروق الدرجة الثالثة هي الأكثر إيلامًا. ومع ذلك ، مع هذا النوع من الحروق ، يكون الضرر شديدًا لدرجة أنه قد لا يكون هناك أي ألم بسبب تلف الأعصاب.

اعتمادًا على السبب ، تشمل الأعراض التي يمكن أن تظهرها حروق الدرجة الثالثة ما يلي:

شمعي ولون أبيض

لون بني غامق

بثور لا تتطور

بدون جراحة ، تلتئم هذه الجروح مع ندبات وتقلصات شديدة . لا يوجد جدول زمني محدد للشفاء التلقائي الكامل لحروق الدرجة الثالثة.

لا تحاول أبدًا معالجة حروق الدرجة الثالثة بنفسك. اتصل بالرقم 911 على الفور . أثناء انتظار العلاج الطبي ، ارفع الإصابة فوق مستوى قلبك. لا تنزع ملابسك ، لكن تأكد من عدم التصاق أي ملابس بالحرق.

المضاعفات بالمقارنة مع حروق الدرجة الأولى والثانية ، فإن حروق الدرجة الثالثة تحمل أكبر مخاطر المضاعفات ، مثل الالتهابات وفقدان الدم والصدمة ، والتي غالبًا ما تؤدي إلى الوفاة. في الوقت نفسه ، تحمل جميع الحروق خطر الإصابة بالعدوى لأن البكتيريا يمكن أن تدخل الجلد المكسور.

الكزاز من المضاعفات المحتملة الأخرى للحروق من جميع المستويات. مثل الإنتان ، الكزاز هو عدوى بكتيرية. إنه يؤثر على الجهاز العصبي ، مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل في تقلصات العضلات. كقاعدة عامة ، يجب أن يتلقى كل فرد من أفراد أسرتك لقاحات الكزاز المحدثة كل 10 سنوات لمنع هذا النوع من العدوى.

تحمل أيضا حروق شديدة من خطر انخفاض حرارة الجسم و نقص حجم الدم . انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل خطير يميز انخفاض حرارة الجسم. على الرغم من أن هذا قد يبدو من المضاعفات غير المتوقعة للحروق ، إلا أن سبب هذه الحالة هو الفقد المفرط لحرارة الجسم من الإصابة. يحدث نقص حجم الدم ، أو انخفاض حجم الدم ، عندما يفقد جسمك الكثير من الدم من الحرق.

منع الحروق بجميع درجاتها أفضل طريقة واضحة لمكافحة الحروق هي منع حدوثها. تعرضك بعض الوظائف لخطر أكبر للحروق ، لكن الحقيقة هي أن معظم الحروق تحدث في المنزل. الرضع والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للحروق. تشمل الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها في المنزل ما يلي:

أبعد الأطفال عن المطبخ أثناء الطهي.

أدر مقابض الأواني باتجاه الجزء الخلفي من الموقد.

باستثناء حروق الدرجة الرابعة ، فإن حروق الدرجة الثالثة هي الأشد خطورة. تسبب أكبر قدر من الضرر ، وتمتد عبر كل طبقة من الجلد.