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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. احم نفسك واكتشف أعراض السكتة الدماغية.. طرق علاج الحروق الطبية

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:21 م
نشرة المرأة والصحة..
نشرة المرأة والصحة.. احمى نفسك واكتشف اعراض السكتة الدماغية
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اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
يقصد بالمعاناة من  السكتة الدماغية توقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ خارج بدون وجود الأكسجين في الدم، تبدأ خلايا الدماغ بالموت في غضون دقائق للمساعدة في منع السكتة الدماغية ، تعرف على الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية.
وذكر موقع webmd ، أنه يمكنك علاج بعض الحالات التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية ولا يمكن تغيير الأشياء الأخرى ، وهذه ابرزها :
حدوث الحروق من الامور الواردة لكل انسان خاصة النساء اللاتى يقمن بتحضير الطعام فى المنزل وعادة تكن هذه الحروق بسيطة نوعا ما بالاضافة لدرجات الحرارة العالية ، ورصد موقع " mayoclinic " اهم طرق علاج الحروق بشكل طبي وفقا لدرجتها ونوعها.
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول فيتامين د مرتين يوميا، قد يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالدوار، وأن فيتامين D والكالسيوم وسيلة بسيطة ومنخفضة المخاطر تمنع الدوار، وأوضح الدكتور جي سو كيم،من كلية الطب بجامعة سيول الوطنية في كوريا، "إنه فعال بشكل خاص إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين (د) في البداية."


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