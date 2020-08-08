نشرة المرأة والصحة.. احم نفسك واكتشف أعراض السكتة الدماغية.. طرق علاج الحروق الطبية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يقصد بالمعاناة من السكتة الدماغية توقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ خارج بدون وجود الأكسجين في الدم، تبدأ خلايا الدماغ بالموت في غضون دقائق للمساعدة في منع السكتة الدماغية ، تعرف على الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية.