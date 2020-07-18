اخف آثار الحروق بجيل طبيعى من منزلك

يتعرض العديد من الأشخاص للحروق، مما لا شك فيه ان لا يخلو منزل من مرهم الحروق، ولكن احيانا تغفل ربة المنزل عند نفاذ مرهم الحروق وعدم شراء اخر، لذلك نقدم لك سيدتي جيل لعلاج آثار الحروق من منزلك.

علاج منزلي للحروق السطحية وفقا لموقع webmed :



جيل الصبار بديل طبيعي لمرهم الحروق

غالبًا ما يتم وصف الألوة فيرا بأنها نبات الحرق وتظهر الدراسات دليلًا على أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية والصبار مضاد للالتهابات ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا.

ضع طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من ورقة نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة وإذا قمت بشراء الصبار في متجر ، فتأكد من احتوائه على نسبة عالية من الصبار وتجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد مضافة وخاصة الصبغات والعطور.