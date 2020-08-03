عشان تاخد العلاج الصح .. اكتشف أنواع الحروق الثلاثة





الحروق تصيب الجلد و الأنسجة العميقة بالضرر نتيجة لملامسة النار أو الحرارة أو الإشعاع أو المواد الكيميائية . بالضرر نتيجة لملامسة النار أو الحرارة أو الإشعاع أو المواد الكيميائية .





و يتم تصنيف الحروق وفقًا لعمق ومدى تلف الجلد وهذا يساعد فى تحديد العلاج المناسب لكل حالة.





لذا نعرض لكم انواع الحروق الثلاثة وفقا لما ذكر موقع " netdoctor " .

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حروق الدرجة الأولى

يكون فيها الجلد أحمر ومؤلم وحساس للغاية للمس، قد يكون الجلد التالف رطبًا قليلًا من تسرب السائل في الطبقات العميقة من الجلد.





حروق الدرجة الثانية





يكون الضرر أعمق وعادة ما تظهر بثور على الجلد، ويكون مكان الحرق مؤلمًا وحساسًا.





حروق من الدرجة الثالثة

الأنسجة في جميع طبقات الجلد ميتة وعادة لا توجد بثور. يمكن أن يظهر السطح المحترق بشكل طبيعي أو أبيض أو أسود "متفحم" أو أحمر فاتح من الدم في الجزء السفلي من الجرح.