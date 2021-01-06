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فن

أخبار الفن.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل ابنتها في قضية فيرمونت.. تعافي نجوى إبراهيم من كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


أول تعليق من نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل ابنتها في قضية فيرمونت


علقت الفنانة نهى العمروسي على اخلاء سبيل ابنتها في قضية الفيرمونت.


عمرو دياب سبب الخلاف بين رامي صبري وعزيز الشافعي.. القصة الكاملة


نشب خلاف حاد بين المطرب رامي صبري والملحن عزيز الشافعي، بسبب أغنيتين للهضبة عمرو دياب وهما «شكرا كده للي سبنا» و «اغنية زي مانتي».

أحب سماعها.. راجح داوود يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في المهرجانات


أبدى الموسيقار راجح داوود رأيه في أغاني المهرجانات، وقال في تصريحات لـ صدى البلد أن إنتشار هذا اللون الموسيقي أمر جيد، ولفت إلى أن هناك الملايين يحبوا أن يستمعوا إلى المهرجانات، وأكد أنه ليس ضد أى لون موسيقي جديد، ويحب أن يسمع المهرجانات في أوقات معينه.

تعافي نجوى إبراهيم من فيروس كورونا


تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم  من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة الثانية لها سلبية.


عمرو دياب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد


هنأ المطرب عمرو دياب الأقباط بعيد الميلاد المجيد وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"كل عام والإخوة الاقباط بخير، عيد ميلاد مجيد".

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