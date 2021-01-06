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أنباء عن مواجهات مسلحة.. أحمد موسى: أين منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في أمريكا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:03 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إعلان فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن اعتبار من السادسة مساء، بسبب الاشتباكات في الكونجرس الامريكي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أين حقوق الانسان يا بشر مما يحدث في امريكا من أعمال عنف داخل الكونجرس الامريكي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  مجموعات اخرى انتقلت إلى مجلس النواب وهناك انباء عن مواجهات مسلحة في امريكا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج في خطاب  للعالم والشعب الأمريكي كله، وكل الإعلام الأمريكي لا ينقل كلمته، مضيفا:" سلم لي على الديمقراطية الأمريكية".

ولفت أحمد موسى:"  دايما يصدعوا دماغنا بالحديث عن الديمقراطية الأمريكية، وأين حق المواطن الامريكي اللي بيتكلم عن حرية الرأي والتعبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى مستنكرا :" كلمني على الإعلام الأمريكي المقاطع لكلمة رئيس بلاده، واوعى حد يكلمني عن حرية الرأي في أمريكا".
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