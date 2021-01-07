بدلا من الطرق التقليدية .. طرق مختلفة لعمل الكيك





طريقة عمل ليزى كيك غادة التلى بالخطوات



فى وعاء أذيبي الزبد و الحليب المكثف المحلى ثم أضيفي الكريمة وقلبيهم جيدا حتى يذوب الزبد



بعد إذابة الشيكولاتة البيضاء تدريجيا يمكنك إضافتها للمزيج السابق

كسري البسكوت ثم أضيفي خليط الشيكولاتة عليه ثم ضعيهم في قالب ثم أدخليه الثلاجة حى يتجمد ثم قدميه باردا