بدلا من الطرق التقليدية .. طرق مختلفة لعمل الكيك

بمكونات متوفرة من مطبخك يمكنك تجهيز أسرع كيك وبتكلفة أقل و بأسهل الخطوات بطرق مختلفة لأمهر الشيفات
الليزى كيك بالمقاديرموقع brit
200 جرام زبد أصفر
200 ملي كريمة خفق سائلة
200 ملي حليب مكثف محلى
500 جرام شكولاتة بيضاء مبشورة
3 عبوات بسكويت شيكولاتة شكل مربع
200 ملي كريمة خفق سائلة
200 ملي حليب مكثف محلى
500 جرام شكولاتة بيضاء مبشورة
طريقة عمل ليزى كيك غادة التلى بالخطوات
فى وعاء أذيبي الزبد و الحليب المكثف المحلى ثم أضيفي الكريمة وقلبيهم جيدا حتى يذوب الزبد
بعد إذابة الشيكولاتة البيضاء تدريجيا يمكنك إضافتها للمزيج السابق
كسري البسكوت ثم أضيفي خليط الشيكولاتة عليه ثم ضعيهم في قالب ثم أدخليه الثلاجة حى يتجمد ثم قدميه باردا
كسري البسكوت ثم أضيفي خليط الشيكولاتة عليه ثم ضعيهم في قالب ثم أدخليه الثلاجة حى يتجمد ثم قدميه باردا
تشيز كيك
مقادير تشيز كيك بالكريم كراميل لليف سالى فؤاد
2 كوب بسكوت مطحون
نصف كوب زبدة سايحة
2 ظرف كريم كراميل
2 كوب لبن
كوب سكر بودرة
كوب قشطة
ربع كيلو جبنة قريش
3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
نصف كوب ماء ساخن
طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل
إخلطى البسكويت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك.
سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار.
أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة.
اذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط.
صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدميها.
المرجع موقع brit.