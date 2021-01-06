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رياضة

المقاولون العرب: تعرضنا للظلم والحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أبدى أفراد الجهاز الفنى لفريق  المقاولون العرب استيائهم الشديد من أداء الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذى أدار  لقاء الذئاب أمام النجم الساحلي في إياب دور الـ 32 للكونفيدرالية. 

وقال رامى عادل مدرب الذئاب إن المقاولون تعرض لظلم واضح أمام الجميع وتم احتساب ضربة جزاء للفريق صاحب الأرض في الدقيقة 88 رغم ان الكرة جاءت في أنف هيثم الجوينى ولكن للأسف هذا هو حال الكرة في القارة الأفريقية. 

وأكد رامى ربيع مدرب الذئاب ان ما حدث للفريق فجر تحكيمى ويجب ان يكون هناك وقفة من قبل الاتحاد الأفريقي لما يحدث من الحكام للفرق المصرية بشكل عام وخاصة خارج الأرض.

وقال رامى ربيع خلال تصريحاته الخاصة إن طاقم التحكيمى تجاهل تنفيذ اللائحة وسمح بحضور عدد كبير من الجماهير رغم أن هناك قرارًا سابقاً من قبل الاتحاد الأفريقي يمنع دخول الجمهور .

وقال أحمد زهران إن فريقه خرج بفعل فاعل وكان يستحق الصعود. 

يذكر أن فريق المقاولون خرج على يد النجم الساحلي بعد التعادل بالقاهرة سلبيا والخسارة بتونس بهدفين لهدف.

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