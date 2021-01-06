ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اقتحامهم الكونجرس.. ترامب يطالب أنصاره بالعودة إلى منازلهم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:30 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
شريف سيد
دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره للعودة إلى منازلهم، وذلك عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي. 

ونوه "ترامب" في كلمة مسجلة إنه يعلم جيدا مدى الألم الذي يتملك مؤيديه بسبب عملية تزويير الانتخابات، إلا إنه دعا أنصاره للعودة إلى المنازل. 

وأوضح "ترامب" في كلمته: "إنني أعلم مدى حزنكم، ومدى ألمكم، لكني أطالبكم بالعودة إلى المنزل، والبقاء في أمان بالمنازل". 

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث أمام الكونجرس الأمريكي اعتداء على الديمقراطية الأمريكية. 

وقال بايدن في كلمة إلى الشعب الأمريكي إن ما يجرى في البلاد يعد فوضى تنتهي إلى تمرد عام في الولايات المتحدة. 

وأضاف أن ما يحدث هو هجوم عنيف على أبرز رموز القدسية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وطالب بايدن من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإلقاء خطاب إلى الشعب الأمريكي، بشكل فوري. 

وأعرب عن حزنه الشديد لما تتعرض له البلاد، قائلا: "أنا مصدوم وحزين". 

وتابع بايدن في كلمته: "احتلال المكاتب في مجلسي الشيوخ والنواب وتهديد سلامة ممثلي الشعب يعد عصيانا". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لعرقلة وصول بايدن للبيت الأبيض.. ترامب يدعو أنصاره للتظاهر يناير المقبل

ترامب يدعو أنصاره للتظاهر ضد نتائج الانتخابات

ترامب يلقي خطاباً أمام المتظاهرين في واشنطن

ترامب يطالب أنصاره بالتظاهر أمام الكونجرس الأمريكي

نجل ترامب يهدد بالهجوم على منازل أعضاء الحزب الجمهوري

ترامب: كل من انتخب بايدن مجموعة أغبياء

ترشيحاتنا

أبرزهم حسام غالي وحازم إمام و14 سيدة.. 4 ضوابط لتعيينات مجلس النواب

تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

نيللي تنشر صورة مع ابنة شقيقتها الراحلة فيروز.. شاهد

إعلان حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن

رسميا.. الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب

سيناريو صادم ينتظر الأهلي بعد واقعة جيرالدو .. خبير قانوني يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان

جلد تعبان.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

جيب فوق الركبة.. أمل رزق تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها