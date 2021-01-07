عظمة مصر.. نجيب جبرائيل: جائحة كورونا أظهرت الحب بين المسلمين والمسيحيين في عيد الميلاد

عبر نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية المصرية، عن عميق سعادته بتهنئة الإخوة المسلمين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن هذا الأمر يشير إلى عظمة مصر وشعبها.





وأضاف "جبرائيل"، في مداخلة هاتفية الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء أمس، الأربعاء، أن مصر جميلة ورغم الجائحة إحساسنا بحب المسلمين عوضنا عن صعوبة الاحتفال بعيد الميلاد، متابعا أن تهنئة الإخوة المسلمين شيء يمدنا بروح ودعم قوي و"أكنهم بيقولوا معلش وإحنا معاكم وبنهنيكم".





وتقدم نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية المصرية، بالشكر لكل مصري هنأ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثبت للجميع مدى قوة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ويضرب أعداء الوطن ضربة قاضية.





فيما شن نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية المصرية، هجومًا حادًا، على منتقدي تهنئة المسلمين الأقباط بالأعياد وخاصة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن هذا الأمر لا يلقي له بالا.





وأضاف أنه "مزعلش من أحد حتى لو كان مش مرحب بتهنئتي"، مستدركا "هو الخسران طبعا وملوش لازمة بالنسبة لنا".





وتابع نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية المصرية، "كفايا تهنئة السيد الرئيس العظيم ووزير الأوقاف وقيادات الدولة"، مشيرا إلى أن مصر ستظل دائما وأبدا دولة واحدة وشعبها متماسك وقوي تحت راية واحدة.