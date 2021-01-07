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رياضة

أخبار الرياضة اليوم 7 - 1 - 2021.. ربيع ياسين يروي كواليس أزمة تونس.. مصطفى محمد يكشف عن أزمته مع إدارة الزمالك والنادي يرفض الرد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:12 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعت الأولى من صباح  اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

كشف مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر عن العروض التي تلقاها فى الفترة الماضية.

قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إنه مجلس إدارة القلعة البيضاء أبلغه بمنع الحديث عن أزمة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.

كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن كواليس لأول مرة عن أزمة كورونا مع المنتخب في تونس.

انتقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم السابق، جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري السابقة خلال أزمة منتخب الشباب في تونس.  

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن أهمية الفوز على ميلان، وأدوار فيدريكيو كييزا صاحب هدف التقدم في شباك الروسونيري فى امباراة التى انتهت لصالح فريق السيدة العجوز بثلاثة أهداف لواحد.
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