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رياضة

بتحريض شخص ما.. ربيع ياسين يكشف كواليس لأول مرة عن أزمة تونس

الخميس 07/يناير/2021 - 01:26 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسن العمدة
كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن كواليس لأول مرة عن أزمة كورونا مع المنتخب في تونس.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية على قناة "النهار"، إنه سافر إلى تونس مبكرًا بـ 96 ساعة رغم أنه كان يمتلك مباراة إعداد 8 ديسمبر، ولكن طبيب المنتخب اقترح السفر المبكر لتلك المباراة في تونس، وهناك مذكرة لدى اتحاد الكرة بذلك، مشددًا على أن تصريحات الطبيب التي أدلى بها الأخيرة كانت بتحريض شخص ما.

وشدد ربيع ياسين، على أن وليد منظور، طبيب المنتخب، كان يتدخل فى كل القرارات التي نتخذها بشأن الإجراءات الاحترازية، ولكن فى النهاية المذكرة عُرضت على المسئولين فى اتحاد الكرة المصري.

وتساءل ربيع ياسين، "كيف سيغادر القاهرة ويتجه إلي تونس وهو مصاب بفيروس كورونا؟"، منوهًا بأنه أجرى المسحة الطبية قبل 48 من السفر وكانت سلبية.
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