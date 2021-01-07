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رياضة

كنت هموت في تونس.. ربيع ياسين يهاجم عضو «الخماسية»

الخميس 07/يناير/2021 - 01:55 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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محمد رشاد
انتقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم السابق، جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري السابقة خلال أزمة منتخب الشباب في تونس.  

وروى ربيع ياسين، في تصريحات متلفزة عبر قناة "النهار" ببرنامج "أوضة اللبس"، كواليس واقعة المسجد مع لاعبي المنتخب، قائلًا "غير صحيح إطلاقا أنني أجبرت اللاعبين على الصلاة داخل المسجد، والصور المنشورة على صفحة اتحاد الكرة تظهر صلاتنا في باحة المسجد الخارجية، غير صحيح أنني جمعت اللاعبين في مقرأة قرآن بعد إصابتهم بكورونا، هل هذا منطقي؟".

وتابع "منذ إبلاغي بإصابتي بفيروس كورونا، لم أختلط تماما بالمنتخب.. بل إنني كنت معزولا تماما عنهم لأنني من الأساس انتقلت إلى المستشفى لأن حالتي كانت صعبة".

وانتقد ربيع ياسين، جمال محمد علي، قائلًا "فوجئت بهجوم جمال محمد عليّ في تقريره"، مستائلا "هو أنت كنت موجود؟ كنا نعاني مشاكل كثيرة ولم يحل أيا منها، بل إنه تأخر في السفر رفقة البعثة فقمت أنا بدور رئيس البعثة وهذا ليس دوريًا".

وقال متعجبًا "لماذا تتحدثون عني أساسا؟ أنا مدير فني، دوري فني فقط.. هل خسرنا أمام المغرب أو تونس أو ليبيا أو أي منتخب في البطولة؟ النواحي الطبية والإدارية ليست اختصاصي، ولا يمكن محاسبتي سوى عن الفنيات".

واختتم "كنت سأموت في تونس، لا أكل ولا أشرب ويطالبوني بالراحة فأقول لهم أريد الموت في سبيل وطني ولا يهمني. لماذا لم تًصرف رواتب الشهر الأخير لجهاز المنتخب؟ ألم نعمل هذا الشهر؟ كنت أتوقع تكريم اللاعبين على موقفهم التاريخي بأنهم أرادوا الاستمرار وخوض غمار البطولة رغم الظروف".

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