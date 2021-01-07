تحديثات أسعار بيجو 2008 موديل 2021 .. تصل إلى 15 ألف جنيه | صور

ارتفعت اليوم العديد من أسعار اصدارات الصانع الفرنسي بيجو ، وشملت هذه الزيادة أحد نماذج الطرق الوعرة وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدام بيجو 2008 موديل 2021، والتي ظهر الجيل الأول منها عام 2013، ثم جاءت بالجيل الثاني في عام 2019، لتتألق داخل السوق المصري للسيارت في عام 2020 لتعزز من تواجدها في عامنا الجاري.





تعتمد PEUGEOT 2008 على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.





وتستطيع السيارة بهذه الامكانيات أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 لتصل إلى سرعة 100كم/ساعة في فترة زمنية قدرها 9.9 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





تمتعت PEUGEOT 2008 بالكثير من عناصر الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل EBD، و برنامج EBA الخاص بدعم الفرامل ، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP.





تأتي PEUGEOT 2008 بعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، تحتوي على جنوط معدنية أنيقة، و مصابيح إضاءة مميزة الشكل تعمل بتقنية LED، و مرايات جانبية ذات شرائح ضوئية، وأقطاب ثنائية على جانبي سقف السيارة.





ضمت أيضا PEUGEOT 2008 العديد من وسائل الرفاهية والتحكم الداخلية مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، بالاضافة إلى شاشة عدادات متطورة بلغ قياسها 10 بوصة، وعدد 6 مكبرات صوتية، ومقود حركة مدعوم بأنظمة التحكم المختلفة، ومستشعرات ركن بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وفتحة سقف بانوراما للفئات الاعلى تجهيزا، ونظام تنبية النقطة العمياء.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة PEUGEOT 2008 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 344.990 الف جنيه بدلًا من 339.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 379.990 بدلًا من 369.990 ألف جنيه.