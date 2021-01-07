محضر الفيدرالي: الأسواق ستتلقى إشعارات قبل خفض مشتريات السندات

أشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى أن الأسواق سوف تحصل على الكثير من الإشعارات قبل أن يقوم المركزي الأميركي بخفض مشترياته من الأصول.



وكان الفيدرالي قد أبقى معدل الفائدة دون تغيير خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على شراء السندات حتى يتعافى الاقتصاد الأمريكي من صدمة الوباء.



وأضاف في محضر اجتماعه الأخير، الصادر أمس الأربعاء، أن الاقتصاد واصل التعافي خلال الربع الرابع، لكن بوتيرة أكثر اعتدالًا من الانتعاش السريع في الربع الثالث.



وذكر البنك المركزي أن صناع السياسة اتفقوا على أن الأسواق ستتلقى الكثير من الإشعارات قبل عزم الفدرالي تقليص مشتريات الأصول.



وتابع المحضر: "أشار العديد من صناع السياسة إلى أهمية الإعلان بوضوح بتقييمها للتقدم الفعلي والمتوقع نحو أهدافها طويلة المدى في وقت مبكر جدًا من الوقت الذي سيتم فيه الحكم عليها بأنها كبيرة بما يكفي لتبرير تغيير في وتيرة عمليات شراء السندات".