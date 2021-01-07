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حوادث

حبس مستريح الخضار والفاكهة بدمياط 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من المواطنين

الخميس 07/يناير/2021 - 09:54 ص
حبس
حبس
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زينب الزغبي
أصدرت محكمة جنح دمياط الجديدة ،حكمها بحبس مستريح دمياط ، "ع. ل" المعروفة إعلاميا بقضية "مستريح الخضار والفاكهة"، 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، ووضع المتهم تحت المراقبة الشرطية عامين والزامة بالمصاريف فى القضية رقم 4951 لسنة 2020 جنح دمياط الجديدة، وتأجيل باقى القضايا إلى جلسة 13 يناير المقبل.

ترجع وقائع القضية منذ مايقرب من شهرين ، عندما جمع المتهم أموالا من مواطنين قاربت 15 مليون جنيه، بزعم امتلاكه شركات استيراد وتصدير خضراوات وفاكهة على خلاف الحقيقة، حيث إن المتهم طبقا لما ورد على لسان 16 ضحية (المجنى عليهم) تحصل منهم على تلك الأموال عن طريق إيهامهم بامتلاكه مشروعات عملاقة ووعد الضحايا بالاستثمار معهم بمشروعاته مقابل التحصل منهم  على تلك الأموال.

 وتقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات بمباحث الأموال العامة ضد "ع. ل" تاجر فاكهة قيدت تحت أرقام 4951/4952 جنح دمياط الجديدة تتهمه بخيانة الأمانة، والنصب والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بغرض الإتجار، مقابل ربح. وقدم عدد من المتضررين شكوى إلى المحامى العام لنيابات دمياط يطالبون بسرعة التحقيق فى الواقعه.

وتم القاء القبض على المتهم واحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه وبناء علي ماورد بالتحقيقات تم احالتة القضية الى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.

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