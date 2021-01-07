ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سيكون هناك انتقال منظم للسلطة.. ترامب يتراجع عن موقفه بعد اشتباكات دامية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن قرار إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى في تاريخ الرئاسة.

وأضاف ترامب - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس - أنه "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الجاري".

وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوكس نيوز: ترامب الأقرب للفوز بولاية تكساس

نتائج أولية: بايدن يحقق الفوز بولاية هاواي

وسائل إعلام أمريكية: بايدن يحصد أصوات ولاية مينيسوتا

ترامب يطلع مجلس الشيوخ في بنسلفانيا على حقائق تزوير الانتخابات

بـ الحب.. بايدن يكشف كيف سيواجه الأزمات في أمريكا

ضربة جديدة لترامب في الانتخابات الأمريكية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام.. وأروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

انتقال منظم للسلطة.. أول تعليق لـ ترامب بعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما

السلطة خرجت عن سيطرته.. الجيش الأمريكي نزل إلى الشارع رغم رفض ترامب

الكونجرس يقر فوز بايدن بالانتخابات في ولاية ميشيجان

دعاء إزالة وجع الرأس والصداع.. 10 كلمات للقضاء على الألم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور

آخر تحديث لأسعار شيفروليه اوبترا و كابتيفا 2021 اليوم في مصر .. صور

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور