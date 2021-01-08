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محافظات

بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:01 ص
محمود طلعت
محمود طلعت
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احمد علي

انتاب الحزن أسر وعائلات من منطقة ابو شاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب استمرار معاناة "محمود طلعت" شاب في العقد الثالث من عمره بسبب مرض السمنة المفرطة والأخطار التي تهدده وتعرض حياته للموت بسبب صعوبات علاجه وعدم قدرة أسرته على تحمل نفقاته المعيشية وتكلفة علاجه طوال 3 سنوات الماضية.

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أسرة بسيطة مكونة من الأب والأم والشاب المكلوم بسبب عدم قدرته على التنفس والتحرك بشكل طبيعي أسوة بجيرانه بعدما فقدت الأسرة ابنتهم طوال 5 سنوات الماضية بسبب إصابتها بلعنة الوزن الزائد .

"ربنا يعافينا ويكتب لي الخير وانا تعبت من كثره اللف علي مراكز الطبيه وغلاء تكاليف المعيشية " بتلك الكلمات عبر شاب باكيا وهو جالسا علي فراشه غير قادر علي الحركة طبيعيا، وناشد الشاب بقوله " اناشد ابويا عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاجي علي نفقه الدولة ومناشدة كافه المسئولين واهل الخير  لمساعدته في انفاق 3 الاف جنيه شهريا" .

وأشار الشاب بقوله" تحيا مصر .. رئيسنا هو الأب لكل المصريين " مضيفا بدعائه "القادم أفضل يارب وشكرا  لأبويا وأمي استحملوني واكثر " .

وتابع الشاب "طلعت" في ندائه عبر "صدي البلد" :"تعبت لعدم القدره علي الحركة ومش قادر اخد نفسي ..انا فعلا بموت كل يومي وربنا يشفيني ويعافيني دايما بدعي أهلي" .

كما ناشدت أسرة الشاب عبر استغاثات وفاكسات إلى رئاسة الجمهورية من خلال رسائل مباشرة للمطالبة بعلاج ابنهم كون تقارير الطبية أثبتت خطورة  تأخر علاجه و احتياجه لإجراء عمليات جراحية بالجهاز الهضمي ومواجهة أزمة زيادة وزنه الزائد بنحو 15 كيلو شهريا في وقت عاجل حفاظا على حياة ابنهم الشاب.
بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور
بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور
بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور
بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور
بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور
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