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محافظات

محافظ المنوفية: غلق 162 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية وتحرير 210 "محاضر كمامة"

الخميس 07/يناير/2021 - 03:53 م
غلق 162 منشأة مخالفة
غلق 162 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الخميس، تحرير (210) محاضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق (162) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك لليوم الخامس على التوالي طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مؤكدًا استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.

وأوضح المحافظ في بيان، أنه تم غلق 82 محلا تجاريًا و5 ورش و20 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 20 سرادق فرح وعزاء وفض 26 سوقا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 9 مراكز تعليمية (سناتر) وحضانات بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس. 
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