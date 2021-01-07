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أخبار البلد

إطلاق قناة أون تايم سبورتس 3 تزامناً مع كأس العالم لكرة اليد

الخميس 07/يناير/2021 - 04:06 م
أون تايم 3
أون تايم 3
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حمادة خطاب
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانطلاق قناة رياضية جديدة تنضم الى مجموعة قنوات أون تايم سبورتس. 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان اون تايم سبورتس 3 هي احدث القنوات التي تبدأ إرسالها علي تردد 12303 افقي علي النايل سات.

 وأضاف ان إطلاق القناة جاء بناء علي خطة الشركة المتحدة برئاسة الاستاذ تامر مرسي لتلبية احتياجات المشاهد و يأتي علي راسها البث المباشر لمبارايات كأس العالم لكرة اليد و التي تقام في مصر خلال يناير الجاري. 

والمعروف أن أون تايم سبورتس هي اقوي الشبكات الرياضية المفتوحة و التي تتمتع بوجود كوكبة من النجوم الرياضية تقدم المحتوى الاكثر تميزا و من المخطط ان تنطلق اون تايم سبورتس ٣ الساعة ١١ مساء الجمعة ٨ يناير ٢٠٢١
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