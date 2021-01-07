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أخبار العالم

حملة همجية.. قتلى وجرحى جراء قصف حوثي على تعز اليمنية.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 04:08 م
قتلى وجرحى جراء
قتلى وجرحى جراء قصف حوثي على تعز اليمنية
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دعاء أبوهشيمة
أعرب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، عن إدانته الشديدة لهجوم الحوثيين على قرية الحيمة في تعز ،مشيرا إلى وقوع عدد من القتلى بينهم اطفال ونساء.

ونشر الإرياني، اليوم الخميس تغريدة له عبر صفحته الرسمية على  "تويتر" قال فيها: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد".

وتابع قائلا:"ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم".

وأضاف، في تغريدة منفصلة: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قد نقلت، أمس الأربعاء، عن  مصادر محلية قولها إن عناصر الميليشيات داهمت 18 منزلًا للمواطنين في الحيمة وفجرت منزلين، فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الحوثي الذي كان عنيفا.
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