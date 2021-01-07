علا الشافعي تبكي على الهواء: وحيد حامد كان مثل والدي.. فيديو





وأضافت علا الشافعي خلال لقائها ببرنامج 3 ستات: أشعر الآن بأن أجزاء قلب قد فقدت بعد وفاه والدي ووفاة وحيد حامد.. المخرج الراحل كان سند لي وأحكي له تفاصيل حياتي بدون خجل".





وتابعت الناقدة السينمائية أن وحيد حامد كان لديه القدرة أن يشعر من يتحدث معه أنه يعرفه منذ مدة طويلة، وكان يتعامل كصديق وليس ككاتب وسيناريست كبير.





وتأثرت علا الشافعي، قائلة إن وحيد حامد كان دائما يدعمها وكان لا يشعرها أنها تحت أي ضغط في حياتها بشكل عام، مضيفة وهي تبكي: "كنت عندما أعلم أنه مريض بجري بروح المستشفى".





قالت الناقدة السينمائية علا الشافعي إن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد كان بمثابة والدها وليس أستاذها فقط.