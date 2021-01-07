ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علا الشافعي تبكي على الهواء: وحيد حامد كان مثل والدي.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 05:54 م
الناقدة السينمائية
الناقدة السينمائية علا الشافعي
Advertisements
محمد محسن
قالت الناقدة السينمائية علا الشافعي إن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد كان بمثابة والدها وليس أستاذها فقط. 

وأضافت علا الشافعي خلال لقائها ببرنامج 3 ستات: أشعر الآن بأن أجزاء قلب قد فقدت بعد وفاه والدي ووفاة وحيد حامد.. المخرج الراحل كان سند لي وأحكي له تفاصيل حياتي بدون خجل".

وتابعت الناقدة السينمائية أن وحيد حامد كان لديه القدرة أن يشعر من يتحدث معه أنه يعرفه منذ مدة طويلة، وكان يتعامل كصديق وليس ككاتب وسيناريست كبير.

وتأثرت علا الشافعي، قائلة إن وحيد حامد كان دائما يدعمها وكان لا يشعرها أنها تحت أي ضغط في حياتها بشكل عام، مضيفة وهي تبكي: "كنت عندما أعلم أنه مريض بجري بروح المستشفى". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

3 سيدات من فلسطين في لجان تحكيم القاهرة السينمائي

كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة 42.. لجان التحكيم.. وأيام صناعة السينما والتكريمات

محيط دار الأوبرا يتزين ببوستر مهرجان القاهرة

قبل ساعات من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. إجراءات احترازية صارمة بدار الأوبرا

الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الليلة.. صور

وحيد حامد: بعت نفسي لخدمة الناس.. وهذه رسالتي لرئيس جهاز الرقابة

ترشيحاتنا

سيكون هناك انتقال منظم للسلطة.. ترامب يتراجع عن موقفه بعد اشتباكات دامية

القوات المسلحة تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا بإجراء جديد

شوبير: موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير

حقيقة هروب فرجاني ساسي من الزمالك

بعد تداول صورته بالفيس.. مرور القاهرة تضبط طفلا يقود سيارة والدته

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة العام الجديد.. سيدة تترك 2000 دولار "بقشيش" لموظفي مطعم.. شاهد

طريقة علاج بثور الوجه في يوم واحد

دراسة: تناول الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات