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أخبار العالم

بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور

الخميس 07/يناير/2021 - 09:21 م
جانب من التطعيم
جانب من التطعيم
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محمود نوفل
أفادت صحيفة سبق السعودية بأن الأمير عبدالله بن بندر‬ وزير الحرس الوطني السعودي وعددا من منسوبي الوزارة؛ تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأشارت الصحيفة الي أن نسبة الإقبال على تلقي جرعات اللقاح ارتفعت بنسب مضاعفة بعد تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللقاح.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي قد اعلن تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عادًا هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس "بمشاركة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى، حيث طمأن متحدث الصحة الجميع بأنه لم تُرصد ولله الحمد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها, مفيدًا بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة, لافتا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة.. كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور
بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور
بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور
بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور
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