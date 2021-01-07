وزيرة الصحة مهنئة بعيد الميلاد: أتمنى لمصرنا الغالية وشعبها العظيم الخير والسلام

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





كما هنأت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطقم الطبية المسيحية، داعية لهم بالصحة والسعادة ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.





رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد اقرأ أيضا |





وأكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصري العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.









وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة، اليوم، من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.





وقال هيكل في تهنئته: "يطيب لي أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات".





وأضاف: "وأنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية فى نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار."





كما تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، كما كلف ممثلي الوزارة في المحافظات بتهنئة الكنائس المصرية كافة.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما شارك في الصلوات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وعدد محدودمن الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة.





ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.





ونقل التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية "مي سات وسي تي في وأغابي وcoc على يوتيوب" صلوات القداس الإلهي من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.



