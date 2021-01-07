المرصد السوري: تنفيذ أكثر من 20 ضربة جوية للقضاء على داعش

أفاد المرصد السوري مقتل ضابط برتبة نقيب في الفرقة 25 التابعة للقوات المسلحة السورية ، نتيحة استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على طريق إثريا بريف حماة الشرقي.





وفي سياق متصل، تواصل القوات المسلحة السورية ، عمليات البحث عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق البادية، إضافة إلى تكثيف الدوريات لتأمين حماية الطرقات الرئيسية، تزامنًا مع تنفيذ الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة، حيث استهدفت مناطق مختلفة في بادية الرقة وحماة وحمص بنحو 70 ضربة جوية منذ مساء أمس وحتى الآن.





وبين المرصد السوري أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 20 ضربة جوية، على مواقع انتشار خلايا تنظيم “داعش الارهابي” بالقرب من فيضة ابن موينع ببادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.





ويواصل الجيش السوري أعماله في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولًا إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالًا، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “داعش”.



