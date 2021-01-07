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محافظات

غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد

الخميس 07/يناير/2021 - 10:54 م
غلق محلات مخالفة
غلق محلات مخالفة بكارفور المعادي
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أى تراخٍ في هذا الشأن ، في اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

رافق رئيس الحي إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وقسم شرطة البساتين و قائد شرطة المرافق ، حيث تم إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم وتم غلق وتشميع محلات مخالفة للقرار داخل كارفور المعراج العلوي.

وفي إطار توجيهات المحافظ بضرورة التصدي للاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات  تم عمل حملة مسائية لرفع وإزالة الإشغالات من شارع المدابغ وأمام سوق التونسي الحضاري بمنطقة عزبة النصر وجار المتابعة المستمرة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين، وجه رئيس الحي حملة  لإيقاف أعمال مخالفة بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم س ٤١ عمارة ١٣ الشطر الثامن زهراء المعادي وتم مصادرة الونش والمعدات بالكامل وايداعها مخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد
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