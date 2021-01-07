محمد صلاح مرشحا للتواجد في التشكيل الأفضل لعام 2020 بلعبة فيفا



وجاء صلاح من بين 20 لاعبا مرشحا للتواجد بتشكيل العام، ومن بين 8 لاعبين من فريق ليفربول.

وضمت قائمة المرشحين من البريميرليج كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون – أليسون خط الدفاع: ألكسندر آرنولد – لابورت – فان دايك – روبرتسون – تياجو سيلفا خط الوسط: كيفين دي بروين – هندرسون – جاك جريليتش – كوفاسيتش – تياجو – سون هيونج مين – برونو فيرنانديز خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – جيمي فاردي – داني إنجز – رحيم سترلينج – هاري كين

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في تشكيل العام بلعبة فيفا 2020.