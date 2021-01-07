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رياضة

محمد صلاح مرشحا للتواجد في التشكيل الأفضل لعام 2020 بلعبة فيفا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في تشكيل العام بلعبة فيفا 2020.

وجاء صلاح من بين 20 لاعبا مرشحا للتواجد بتشكيل العام، ومن بين 8 لاعبين من فريق ليفربول.

وضمت قائمة المرشحين من البريميرليج كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون – أليسون خط الدفاع: ألكسندر آرنولد – لابورت – فان دايك – روبرتسون – تياجو سيلفا خط الوسط: كيفين دي بروين – هندرسون – جاك جريليتش – كوفاسيتش – تياجو – سون هيونج مين – برونو فيرنانديز خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – جيمي فاردي – داني إنجز – رحيم سترلينج – هاري كين
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