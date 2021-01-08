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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بعضوية برلمان شباب مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:02 ص
محافظ كفر الشيخ يهنئ
محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بعضوية برلمان شباب مصر
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محمود زيدان
هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين بعضوية المرحلة الثانية لنموذج محاكاة برلمان الشباب في الانتخابات الإلكترونية التي تنظم لأول مرة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن برلمان شباب مصر من خلال دعم الرئيس السيسي له بمعايشة تلك التجربة الرائدة لنموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية التي تعبر عن نجاح يتواصل لإفراز كوادر شبابية قادرة على القيادة.

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قال نورالدين، إن ثمار هذا النجاح بدأت تظهر من خلال حراك الحكومة المصرية لنجاح جهود التحول الرقمي، وذلك لمتابعة الأفكار المطروحة للشباب واتضح ذلك من خلال التجربة الأولى لنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب وعرض الشباب لبرامج الدعاية الانتخابية إلكترونيا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتدابير والضوابط للوقاية من  جائحة كورونا.
 
وأضاف الدكتور عزت محروس، ان محافظة كفرالشيخ الأعلى مشاركة تصويتية على مستوى الجمهورية بفوز قائمة العاصمة الإدارية ب " 35" مقعد، كذا فوز " 33 " مرشحا فرديا، وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية والقواعد المنظمة لإجراء العملية الانتخابية، عبر الموقع الرسمي لبوابة مصر للشباب والرياضة.
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