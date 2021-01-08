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منوعات

بعد 10 سنوات.. تشخيص سبب نمو شعر بين أسنان امرأة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:01 ص
نمو شعر بين أسنان
نمو شعر بين أسنان امراة
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أماني إبراهيم
حالة طبية نادرة، تعرضت فيها سيدة إلى نمو شعر في اللثة بين أسنانها على مدار ما يزيد من 10 سنوات، حين التقت لأول مرة وهي في عمر الـ 19 عاما بأطباء في جامعة كامبانيا لويجي فانفيتيلي في إيطاليا، لتصبح حالة طبية في المجال الطبي عرفت باسم (اللثة المشعرة).

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، أفاد المتخصصون في دراسة الحالة التي أجروها، والمنشورة في أغسطس 2019: "في عام 2009 ، أبلغنا عن حالة امرأة شابة ظهرت على أسنانها وهي نمو قشريات في صورة شعر". 

ورغم إدعائها بانها الحالة الأولى إلا أنه من المستحيل معرفة عدد الذين أصيبوا بهذه الحالة على مر التاريخ، مع وجود عدد قليل جدا من الأمثلة المسجلة، لكن كشف البحث عن وجود 5 حالات مشابهة لرجال، يعود تاريخها إلى الستينات، ويواجه الأطباء صعوبة في معرفة سبب حدوث ذلك.

وأدت جهود العلماء للتوصل إلى إيجاد علاقة بين هذه الحالة واختبارات الهرمونات، حيث تم تشخيصها بأنها مصابة بمتلازمة المبيض متعدد التكيسات وهي حالة تناسلية مرتبطة بالخلل الهرموني.

ويعتبر الشعر الزائد نتيجة شائعة لهذا الخلل، ولكن هذا النمو غير النمطي يقتصر على اجزاء محددة بالجسم ولكن الغريب هو نموه في الفم بين الأسنان، وأيضا مى لديها خارج الرحم، مما يعني أنه ينمو في غير مكانه.

في حين أن متلازمة تكيس المبايض قد لا تكون سببًا ، فمن شبه المؤكد أنها أدت إلى تفاقم الوضع، ورغم إزالة الشعر جراحيا وعودة المريضة لحياة خالية من نمو الشعر في أماكن غريبة، استمرت لفترة بدون تناول الأدوية، وهذه المرة لم يقم الفريق الطبي بإزالة الشعر فقط، وأخذوا جزء صغير من الأنسجة لإلقاء نظرة تحت المجهر، ووجدوا الشعر يخرج بشكل غريب عبر أنسجة اللثة.
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