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البابا تواضروس : زيارة الرئيس السيسي للكنيسة تعد الأقرب لقلبي

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:00 ص
البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقس
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إسراء صبري
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن  الكنائس المصرية تقيم حوارات مع كل كنائس العالم، منوها إلى أن كل كنائس العالم كانت كنيسة واحدة لمدة 5 قرون حتى حدثت الانقسامات.

وأكمل "البابا تواضروس"، خلال حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: نتواصل مع الكنائس الأخرى من أجل التعرف على بعضنا البعض، معقبا: نأمل أن تتجمع الكنائس ونعود كـكنيسة واحدة كما كنا سابقا.

وتابع: أقرب الزيارات إلى قلبي هي زيارة الرئيس السيسي أكثر من مرة وكذلك زيارة بابا روما، وزيارة انجيلا ميركل وزيارة الرئيس الفرنسي، موضحا: الرئيس الفرنسي تساءل عن سبب تواجد "الكنب" الكثير في الكنيسة واستمتع بالزيارة.

وأشار إلى أنه دائما يتحدث مع الغرب عن مدى التعاون والتفاهم المتواجد بين أهل مصر، معقبا: أنا أرفض تماما كلمة الاضطهاد التي يطرحها البعض علينا.
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