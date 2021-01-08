البابا تواضروس : زيارة الرئيس السيسي للكنيسة تعد الأقرب لقلبي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنائس المصرية تقيم حوارات مع كل كنائس العالم، منوها إلى أن كل كنائس العالم كانت كنيسة واحدة لمدة 5 قرون حتى حدثت الانقسامات.



وأكمل "البابا تواضروس"، خلال

حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: نتواصل مع الكنائس الأخرى من أجل التعرف على بعضنا البعض، معقبا: نأمل أن تتجمع الكنائس ونعود كـكنيسة واحدة كما كنا سابقا.



وتابع: أقرب الزيارات إلى قلبي هي زيارة الرئيس السيسي أكثر من مرة وكذلك زيارة بابا روما، وزيارة انجيلا ميركل وزيارة الرئيس الفرنسي، موضحا: الرئيس الفرنسي تساءل عن سبب تواجد "الكنب" الكثير في الكنيسة واستمتع بالزيارة.



وأشار إلى أنه دائما يتحدث مع الغرب عن مدى التعاون والتفاهم المتواجد بين أهل مصر، معقبا: أنا أرفض تماما كلمة الاضطهاد التي يطرحها البعض علينا.

