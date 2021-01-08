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توك شو

زي أي علاج .. البابا تواضروس: سأتناول لقاح كورونا عندما تتاح الفرصة

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:01 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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حمزة شعيب
تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن العبادات والصلوات في ظل جائحة كورونا، موضحا أن جائحة كورونا تسببت في شكل جديد في العبادات، خاصة أسبوع الألم وهو الأسبوع الماضي ويعتبر أكثر أسبوع في السنة يشهد فترة عبادة عند المسيحيين وهو نصلي فيه كثيرا.

وقال قداسة البابا خلال حواره على قناة النيل، ردا علي سؤال " ما قوله للمواطنين الذين يتخوفون من تناول لقاح فيروس كورونا، :" دور الإعلام هو توضيح الأمور وطمأنة المواطنين بشأن اللقاح ومدي فعاليته ونسبة الآمان فيه".

وأكد قداسة البابا، أنه سيتناول لقاح فيروس كورونا، موضحا: " وقت ما تيجي الفرصة هاخد اللقاح أكيد ده علاج زي أي علاج وأي تطعيم ".

وأشار إلى أن هناك صراع بين الشركات العالمية لإنتاج اللقاح وهو ما  يجعل الأمر في بعض الأحيان يكون له أبعاد اقتصادية أخري.
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