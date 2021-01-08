لو مكسل .. أسباب غير متوقعة تحمسك للرياضة

تعد الرياضة من أكثر العادات الصحية التى يحث جميع الاطباء على اتباعها للتمتع بالصحة والرشاقة ولكن للأسف معظمنا لايجعل الرياضة جزءا أساسيا من قائمة المهام اليومية.





عرض موقع " healthifyme " أبرز 13 سبب تجعل ثقافة ممارسة الرياضة شيئًا مهما في قائمة أولوياتنا.





1 إدارة الوزن

لفهم تأثير التمارين على فقدان الوزن ، من المهم فهم العلاقة بين التمارين الرياضية ونفقات الطاقة ستزيد التمارين المنتظمة من معدل الأيض وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية أو الوصول إلى الوزن المطلوب أو الحفاظ على وزنك المثالي يساعد التمرين المنتظم على تحسين معدل الأيض ، مما يجعل إدارة الوزن سهلة.





2 يكافح الظروف الصحية والأمراض المزمنة

تعتبر أمراض القلب والسكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة. يمكن لنظام التمرينات المعتدلة الشدة أن يعرضك لخطر أقل للإصابة بهذه الأمراض يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم أيضًا في تقليل ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، تزيد التمارين الرياضية من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ، والكوليسترول "الجيد" ، وتقلل من الدهون الثلاثية غير الصحية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





قد يكون الالتهاب سببًا أساسيًا للعديد من الأمراض والاضطرابات في كل من الجسم والدماغ، يقلل التمرين من العديد من علامات الالتهاب ، مثل البروتين التفاعلي C والإنترلوكين 6 ، المرتبطان بالعديد من الأمراض.





تساعد التمرينات البنكرياس على العمل بشكل أفضل وتجعل خلاياك أكثر حساسية للأنسولين، هذا يحسن الطريقة التي يتعامل بها جسمك مع السكر ويساعد على منع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2.





3 يقوي العظام والعضلات

تلعب الرياضة دورًا مهمًا في بناء عضلات وعظام قوية، يمكن أن يساعد القيام بأنشطة تقوية العضلات مثل تدريب الأثقال على زيادة أو الحفاظ على كتلة العضلات وقوتها، مع تقدم العمر ، يميل الفرد إلى فقدان كتلة العضلات ، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل الإصابات، البقاء نشيطًا بدنيًا يساعد في تقليل فقدان العضلات. يمكن أن يؤدي التمرين المنتظم أيضًا إلى إبطاء فقدان كثافة العظام المصاحب للتقدم في العمر وبين كبار السن ، يقلل النشاط البدني المنتظم أيضًا من خطر السقوط والإصابات ذات الصلة





4 يحسن الصحة العقلية، و يقلل من التوتر و يقلل من الإجهاد

الإجهاد هو جزء يومي من الحياة: من أهم فوائد التمرين هو تخفيف التوتر، يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم في إدارة الضغط النفسي، تزيد التمارين الرياضية من تركيز النورإبينفرين ، وهي مادة كيميائية يمكن أن تخفف من استجابة عقلك للتوتر و يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تحسين مزاجك وتقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق، كما أنه يشجع على إطلاق مادة كيميائية ترفع الحالة المزاجية تسمى السيروتونين وإفراز الإندورفين الذي عادة ما يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء. القليل من النشاط البدني سيجعلك أكثر سعادة كل يوم.





5 زيادة في مستويات الطاقة

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة يوميًا على زيادة مستويات الطاقة لديك. تؤدي جلسة التمرين الجيدة إلى اندفاع الهرمونات التي تعمل كمعزز للطاقة بشكل كبير وتساعد في محاربة التعب للحفاظ على نشاطك. توفر التمارين المغذيات والأكسجين لأنسجتك وتساعد نظام القلب والأوعية الدموية على العمل بكفاءة أكبر. وعندما تتحسن صحة قلبك ورئتيك ، يكون لديك المزيد من الطاقة للقيام بالعمل اليومي.





6 جودة نوم أفضل

يمكن أن تساعدك التمرين على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول ، لأنها تحارب الأرق من خلال ضمان أنك متعب بما فيه الكفاية قبل وقت النوم، تساعد التمارين أيضًا على تنظيم إيقاع الجسم اليومي. علاوة على ذلك ، يُعتقد أن درجة حرارة الجسم المرتفعة التي تحدث أثناء ممارسة النشاط البدني تعمل على تحسين نوعية النوم من خلال مساعدتها على الانخفاض أثناء النوم.





7 بشرة أكثر شبابًا وصحة

تعمل التمارين الرياضية على تحفيز تدفق الدم إلى الجلد ، مما يساعد على توفير المزيد من الأكسجين والمواد المغذية والتي بدورها تساعد في تحسين صحة الجلد، التعرق ، الذي يزداد بالتمارين الرياضية ، يسمح للجسم بإخراج الفضلات عبر سطح الجلد، تفيد التمارين أيضًا بشرتك من خلال تحفيز إنتاج مضادات الأكسدة. تعمل مضادات الأكسدة هذه على إصلاح الأضرار التي تلحق بخلايا الجلد وتحسين صحة الجلد.





8 تخفيف الآلام الجسدية

يمكن أن يكون الألم المزمن منهكًا ، ولكن يمكن أن تساعد التمارين في تقليله، تظهر العديد من الدراسات أن التمرينات يمكن أن تساعد في السيطرة على الألم المصاحب لمختلف الحالات الصحية ، بما في ذلك آلام أسفل الظهر المزمنة ، والألم العضلي الليفي ، وإصابة الأنسجة الرخوة المزمنة. يمكن أن يكون النوع الصحيح من التمارين شكلًا جيدًا من العلاج الطبيعي للأوجاع المستعصية أو الإصابات طويلة الأمد.





9 يبقي عقلك حادًا ويعزز صحة الدماغ

يؤدي عمل العرق إلى زيادة إنتاج الخلايا في الحُصين ، وهو الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعلم في الدماغ، تحفز التمارين أيضًا تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يسمح له بالحصول على المزيد من الأكسجين ليعمل بشكل أفضل، يمكن أن يحفز أيضًا إنتاج الهرمونات التي يمكن أن تعزز نمو خلايا الدماغ. كما تبين أن التمارين الرياضية تقلل التغيرات في الدماغ التي يمكن أن تسبب مرض الزهايمر والفصام.





10 إدارة الإدمان

يمكن أن يكون الإدمان بأي شكل قد يكون الطعام أو النيكوتين أو المخدرات أو الكحول. يطلق الدماغ مواد كيميائية معينة استجابة لأي شكل من أشكال المتعة التي تأتي من الإدمان، تُطلق التمارين ، وخاصة الجري ، العديد من نفس المواد الكيميائية التي تنطلق مع الإدمان، يستخدم مصطلح "ارتفاع العداء" لوصف اللحظة التي يجعلك الجري فيها تشعر بالبهجة والبهجة. التمرين يساعد الناس أثناء تعافيهم من الإدمان. يمكن للنشاط البدني أن يصرف انتباه الناس عن الرغبة الشديدة عندما يحاولون الإقلاع عن التدخين.





11 تعيش لفترة أطول

أظهرت الدراسات أن التمارين المعتدلة الكثافة قد تبطئ شيخوخة الخلايا - فقد وجد أن التمرين يزيد من مستويات الجزيء الذي يحمي التيلوميرات ، مما يؤدي في النهاية إلى إبطاء سرعة تقصيرها بمرور الوقت ، وبالتالي إبطاء عملية الشيخوخة على المستوى الخلوي.





ثبت أن التمرين يطيل العمر الافتراضي بما يصل إلى خمس سنوات. أظهرت الأبحاث أن النشاط البدني يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر بسبب الأسباب الرئيسية للوفاة ، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.





12 تحسن الثقة بالنفس ويجعلك اجتماعيًا

يمكن للياقة البدنية أن تعزز احترام الذات وتحسن الصورة الإيجابية للذات، يمكن للتمارين الرياضية أن تزيد من إدراك الشخص لجاذبيته بسرعة وتجعله يشعر بمزيد من الثقة.

يمكن أن يساعدك النشاط البدني أيضًا على التواصل مع العائلة أو الأصدقاء في بيئة اجتماعية ممتعة. سواء كنت تلعب لعبة مثل التنس أو تنضم إلى صالة الألعاب الرياضية أو حتى تنضم إلى فصل يوجا ، يمكن أن تكون التمارين اجتماعية ومسلية بشكل لا يصدق. يمكن أن تكون هذه طرقًا رائعة لمقابلة أشخاص جدد.





13 يحسن الصحة الجنسية

ثبت أن التمارين الرياضية تعزز الدافع الجنسي. قد تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بضعف الانتصاب عند الرجال. بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من الضعف الجنسي ، قد تساعد التمارين في تحسين وظائفهم الجنسية، في النساء قد تزيد ممارسة الرياضة من الإثارة الجنسية.

تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تحسين الدورة الدموية والمرونة ، مما يعزز الرغبة الجنسية لدى المرء مما يعزز الأداء الجنسي.



