ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة لها ... شاهد

نشرت الفنانة ملك احمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : تمثيلك طلع حلو اوي بجد - جميله ربنا يحفظك - ماشاء الله يا كوكي ايه القمراية دي ألف مبروك على دور منه ربنا يوفقك ياقلبي .
وهنأ الفنان احمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ . ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".
وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.