ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة لها ... شاهد

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : تمثيلك طلع حلو اوي بجد - جميله ربنا يحفظك - ماشاء الله يا كوكي ايه القمراية دي ألف مبروك على دور منه ربنا يوفقك ياقلبي .

وهنأ الفنان احمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .





ونشر أ حمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



