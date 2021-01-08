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فن

ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة لها ... شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:47 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة  ملك احمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : تمثيلك طلع حلو اوي بجد - جميله ربنا يحفظك  - ماشاء الله يا كوكي ايه القمراية دي ألف مبروك على دور منه ربنا يوفقك ياقلبي .

وهنأ الفنان احمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ . 

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
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